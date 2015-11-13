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مصدر: "الآثار" أبلغت الكنيسة عدم تحملها تكلفة ترميم أديرة وادى النطرون

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مصدر: "الآثار" أبلغت الكنيسة عدم تحملها تكلفة ترميم أديرة وادى النطرون مصدر: "الآثار" أبلغت الكنيسة عدم تحملها تكلفة ترميم أديرة وادى النطرون
كشف مصدر كنسى، أن وزارة الآثار أبلغت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنها لن تتحمل كلفة ترميم أديرة وادى النطرون الأثرية التى تضررت بسبب السيول.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الآثار سوف تشرف على مناقصة لاختيار شركة متخصصة فى ترميم الآثار القبطية لتتولى عملية الترميم، وفقا لأسس علمية دون أن تتحمل الوزارة أية تكاليف نظرا لضعف ميزانيتها.

من جانبه أكد فادى يوسف منسق ائتلاف أقباط ، أن وزارة الآثار أبلغت الكنيسة رسميًا بذلك، مستنكرًا اضطرار الكنيسة لتحمل نفقات ترميم أديرة أثرية تدخل ضمن ثروة البلاد القومية من الآثار والقطع النادرة.

وطالب يوسف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، وزارة الآثار بتحمل مسئوليتها تجاه الآثار القبطية وعدم تحميل الكنيسة أية أعباء خاصة فى ظل فقدان المزارع والمخابز التى كانت تغذى أديرة وادى النطرون وتكبد الكنيسة خسائر فادحة جراء ذلك.


>الكنيسة: لجنة من "الآثار" تستكشف حالة أديرة النطرون بعد السيول

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