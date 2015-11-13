أوباما يبحث مع ولى عهد أبوظبى مستجدات الأزمة السورية وملف اليمن

بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما مساء الخميس مستجدات الأزمة السورية وجهود اجتماع فيينا، وملف اليمن ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك أثناء اتصال هاتفى تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الرئيس أوباما تناول أيضا "علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها فى إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التى تجمع الجانبين فى مختلف المجالات"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وبحث الجانبان عددا من القضايا والمستجدات فى المنطقة وبشكل خاص "الأزمة السورية وسعى الأطراف الاقليمية والدولية إلى معالجتها، وناقشا الجهود الدبلوماسية التى من شانها ان تضع أرضية مناسبة لاجتماع فيينا المقبل حول سوريا والمقرر عقده السبت القادم".

كما تطرق الحديث إلى "ملف اليمن وجهود التحالف العربى فى دعم الحكومة اليمنية الشرعية وإعادة الاستقرار والأمن فى اليمن والتأكيد على أهمية تطبيق القرارات الاممية فى الشأن اليمنى".

وتناول الحديث "جهود التحالف العربى والمؤسسات والمنظمات الدولية فى تقديم الدعم الإنسانى للشعب اليمنى".

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