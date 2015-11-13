بالفيديو: من المسؤول عن دموع أنغام على خشبة المسرح؟

لماذا تأثرت أنغام بهذا الشكل، أثناء غنائها أغنيتها "أكتبلك تعهد" من ألبومها الأخير "أحلام بريئة"؟

سؤال طرحه الكثيرون بعد مشاهدة الفيديو، حيث بدت أنغام وهي واقفة على خشبة مسرح دار الأوبرا، كما لو أنها على وشك البكاء، ما دفع بالكثيرين للتلميح إلى أن أنغام بالتأكيد غنت هذه الأغنية بعد قصة واقعية عاشتها، إذ أنها لم تتأثر إلا عندما غنّت هذه الأغنية، وبالكاد تمالكت نفسها من البكاء.

فهل توجّه أنغام رسالة إلى أحد ما بهذه الأغنية التي تشير كلماتها إلى رفضها استكمال حياتها معه، وتتعهد له أنّها لن تحب من جديد، بل تبحث فقط أن تعيش باحترام؟