سمية الخشاب:لهذه الأسباب أخطأت بخصوص وفاة فاتن حمامة

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن الخطأ الذي وقعت فيه أمس أثناء لقاء تلفزيوني لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، بدعوتها للفنانة الراحلة فاتن حمامة بالصحة، جاء بسبب حماسها وحبها الزائد للراحلة.

وأضافت الخشاب، في بيان إعلامي وصل ل سيدتي نت نسخة منه، "كنت أقصد في كلمتي تقديم التحية والتقدير لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ولأعمالها، التي ستظل خالدة بيننا ولن تموت أبدا في ذاكرة السينما وتستحق كلّ جوائز العالم، ولكن بسبب حماسي الزائد وحبي لها وعدم تصوري للحظه إننا فقدناها، توقعت وشعرت أنها تتواجد بيننا، وهذا ما يحدث لي عندما أتحدث الآن عن نور الشريف وسامي العدل وعمر الشريف، الذين لا أتوقع أنهم فارقوا الحياة، لأنّ أعمالهم ستظل راسخة علي مرّ السنين و لن تموت أبدا".

وأنهت كلامها قائلة: "كنت سعيدة جدا وفخورة بإهداء الدورة إلى سيدة الشاشة فاتن حمامة، وإطلاق جوائز تكريمية باسمها خلال هذه الدورة من مهرجان القاهرة السينمائي."