Steve Jobs ضيف الصالات العربية

أبرز المحطات المهنية في حياة مؤسس شركة Apple ورجل فاقد الذاكرة يحاول استرجاع ماضيه. هذه هي مواضيع الفيلمين البارزين اللذين بدأ عرضهما في الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

Steve Jobs

إذا كنتم من محبي شركة Apple ومن مناصري الراحل Steve Jobs، لا شك أن حشريتكم ستدفعكم لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذا الرجل المخضرم الاستثنائي عبر مشاهدة الفيلم الذي يحمل اسمه كعنوان. ولكن في المقابل إذا كنتم من الطامحين لمعرفة التفاصيل المملة للسيرة الذاتية لـ Steve Jobs فهذا الفيلم لن يلقي الضوء عليها لا من قريب ولا من بعيد ولا يشبه فيلم Jobs الذي أدّى دور البطولة فيه Ashton Kutcher والذي صدر في العام 2013. الفيلم الجديد مبني على كواليس ثلاث مراحل مهمة في حياته المهنية محورها أجواء إطلاق أجهزة جديدة هي: الـ Macintosh عام 1984 والـ NeXT عام الـ 1988 والـ iMac عام 1998.

Steve Jobs يشارك فيه مجموعة مهمة من الممثلين أذكر منهم Michael Fassbender و Kate Winslet اللذين أدّيا دورهما بشكل ملفت وقد يترشحان لجائزة أوسكار، إضافة الى Seth Rogen و Jeff Daniels وكتب له السيناريو Aaron Sorkin وأخرجه Danny Boyle، ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Unconscious

رجل يستيقظ من النوم ويجد نفسه فاقداً للذاكرة بعد تعرضه لحادث. بعدها يبدأ الشك ينتابه بأن المرأة التي تعيش معه في المنزل يمكن أن لا تكون زوجته الحقيقية وسيشعر أن كل شيء من حوله مبني على أكاذيب. ويبقى السؤال الأهم ما هي حقيقة هذا الرجل؟ الجواب في فيلم التشويق Unconscious الذي يشارك في بطولته Wes Bentley و Kate Bosworth والذي يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.