من كاد أن يعكر صفو عبد الله الرويشد وماذا قال عن أنغام؟

إستضاف برنامج "ليالي الكويت" في حلقته النجم الكويتي عبدالله الرويشد.

خلال الحلقة، كان لافتاً غياب التنسيق بين مقدمي البرنامج وتسابقهم على طرح الاسئلة، في اجتهاد سلبي كادت عواقبه أن تكون أكثر سلبية من خلال تعكير صفو الرويشد .

وكان لافتاً أن أصوات المذيعين تداخلت مع بعضها مما أزعج الرويشد والمشاهدين ، لدرجة أن المخرج لم يعرف إن كان عليه أن يوجه الكاميرا على المذيعين أم الضيف، فضلاً عن مبالغة مذيعتا البرنامج شيمان ولولوة العسلاوي بالتعبير عن إعجابهما بضيفهما.

وبالنسبة للفنان عبدالله الرويشد، فقد قدم عدة أغنيات منها "عيت عيون تنام" و"ما اضناك" و" قولي عملك ايه قلبي" و"واهلي عنك ابعدوني".

الرويشد قال "برنامج ليالي الكويت استطاع أن يلم الأسرة الكويتية حول شاشته رغم عمره القصير، وذلك لم يكن ليتحقق لولا الإهتمام المباشر من المسؤولين في الوزارة، أمثال الوكلاء طارق المرزم ، يوسف مصطفى ،ومدير الشؤون الإدارية والمالية محمد الشمري وفريق البرنامج بقيادة المخضرم قاسم عبدالقادر الذي فاجأ ضيفه بـ "كيكة " تزينت برقم 40 إحتفاءً بمرور 40 عاماً على مشوار الرويشد في عالم الأغنية".

وتحدث الرويشد بألم عن فقدانه للأيام الخوالي التي كانت تجمعه برفقاء الدرب أمثال نبيل شعيل ونوال عندما كان يخطط لذلك الملحن الراحل راشد الخضر، فقد كانت بيوتهم ملتقى لتبادل الآراء ووجهات النظر وكانوا يسمعون بعضهم أعمالهم الجديدة وكان الخضر هو "الحكم".

وقال "ايام كانت جميلة في الماضي افتدقناها في الحاضر".

وأعرب الرويشد عن رأيه في فنانة الخليج الأولى نوال ووصفها بالراقية والإنسانة وصوت لن يتكرر.

أما عن قربه من الفنان محمد عبده العرب فقال إن عبده "فنان يسمو بالخلق الرفيع"، كاشفاً عن تعاون جديد يجمعهما عن طريق تبادل الألحان. ولم تكن الفنانة السورية اصالة نصري بعيدة عن عبارات الإطراء من الرويشد الذي أكد بأن علاقتهما كانت سطحية لا تتجاوز " السلام " لكنها توطدت في برنامج "فنان العرب" واكتشف انسانيتها ورقيها كمطربة وانسانة.

و اعترف الرويشد بأن اغنية "رحلتي" التي كتب كلماتها الشاعر عبداللطيف البناي كان لها خصوصية وساهمت في انتشاره كمطرب على المستويين الخليجي والعربي، واستمرت نجاحاتهما في الساحة الغنائية ،كاشفاً عن مشروع فني غنائي جديد سيجمعهما في عمل وطني سيقام برعاية شاملة من وزارة الاعلام في أحد النوادي الرياضية يتضمن مجموعة من المسابقات الخاصة بالأطفال مثل اجمل ماكياج ، اجمل ازياء وغيرهما تقام على ارض الملعب، أما الجمهور فسيكون من الأهالي.

وأخيراً كشف الرويشد عن بعض التفاصيل المتعلقة بمهرجان "هلا فبراير" المقبل حيث، وأكد أنه حرص على التنويع والتجديد في أسماء المشاركين في الحفلات ومنها عودة جديدة للمطربة انغام وانتقال موقع الحفلات الى قاعة جديدة في احد الفنادق الكبرى بعيداً عن صالة التزلج الى جانب وجود فنان العرب.