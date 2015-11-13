جوليا روبرتس.. امرأة محطمة

تشارك النجمة العالمية جوليا روبرتس، في فيلم جديد يحمل إسم Secret in Their Eyes، وهو رؤية جديدة لفيلم أرجنتيني حمل نفس الاسم وفاز بجائزة الأوسكار في الماضي.

وتؤدي روبرتس في الفيلم دور محققة تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد العثور على ابنتها مقتولة. ويتناول الفيلم سيرة حياتها بعد سنوات من الحادث إذ تظل بطلة العمل امرأة محطمة.

وقالت النجمة التي كادت أن تتسبب بإنفصال جورج كلوني عن زوجته، في العرض الخاص للفيلم في لوس أنجلوس يوم الأربعاء، إنها عاشت مع الشخصية، وأضافت في حديث لوكالة رويترز: "ينتابك شعور بهذا كله طوال الوقت.. هذا ما شعرت به فور استعدادي للدور، إنني تقريباً وصلت لهذه الحالة".

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا الممثلة نيكول كيدمان والممثل شيواتال إيجيوفور.

والفيلم، الذي أخرجه بيلي راي، هو رؤية جديدة لفيلم أرجنتيني صدر بنفس الإسم عام 2009 للمخرج خوان جوسيه كامبانيلا، وفاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

ومن المقرر طرح Secret in Their Eyes في دور السينما بالولايات المتحدة في 20 نوفمبر الحالي.

جوليا روبرتس في صورة مع عائلتها للمرة الأولى