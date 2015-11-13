فتح منافذ للسلع الغذائية والاستهلاكية بجميع قرى كفر الشيخ لتشغيل الشباب

قال الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، إنه سيتم فتح منافذ للسلع الغذائية والاستهلاكية بجميع مدن وقرى المحافظة، وتجهيزها طبقاً للمواصفات الصحية والفنية المطلوبة.

وأوضح أن الدولة ستتحمل الكهرباء والإيجارات والمياه وباقى الخدمات، وتجهيز المقرات فى موعد غايته الأحد المقبل، بالمستشفيات والوحدات الصحية، والمدارس الزراعية، والوحدات المحلية، ومراكز الشباب، ومنافذ القوات المسلحة، لعرض السلع واللحوم الطازجة.

وأشار المحافظ، فى تصريحات أمس الخميس، إلى أن البيع سيتم بأسعار الجملة والسلع من مصدرها إلى المستهلك مباشرة دون وسيط، لافتا إلى أنهم لا يهدفون للربح وإنما تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، ومحاربة الغلاء وتشغيل الشباب، بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية.

وأضاف حمدى: "ستتم مراقبة الأسواق من خلال جهات رقابية صارمة لخفض الأسعار تدريجياً وتوفير السلع الأولية والأساسية للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.