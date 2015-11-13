مقتل وإصابة 24 جنديا بالقوات الخاصة الليبية جراء اشتباكات ببنغازى

>لقى خمسة جنود بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" ببنغازى مصرعهم وأصيب 19 آخرون جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وقال الناطق الرسمى للقوات الخاصة الليبية ببنغازى العقيد ميلود الزوى، فى تصريح الليلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن خمسة جنود بقوات الصاعقة لقوا مصرعهم وأصيب 19 آخرون جراء اشتباكات عنيفة مع أنصار الشريعة بمحور القتال بالليثى، لافتا إلى أنه تم دحر هذه المجموعات.

وأوضح أن جثامين الجنود نقلت إلى مستشفى المدينة لعرضها على الطب الشرعى، مضيفا أن ال 19 جريحا إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة وقدمت لهم الإسعافات الأولية، وهم تحت الرعاية الطبية.

وأضاف أن سلاح الجو قصف منزلا بمنطقة البيلاج ببنغازى، يعتقد أن به ذخائر وعتاد للجماعات الإرهابية، مشيرا إلى تقدم قوات الجيش لتحرير محور الليثى وباق المناطق المجاورة بمدينة بنغازى.

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