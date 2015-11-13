مصر تدين التفجير الإرهابى فى برج البراجنة..وتؤكد: نقف مع لبنان ضد الإرهاب

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء أمس الخميس، العملية الإرهابية التى شهدتها منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، والتى نجم عنها سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين من الأبرياء.

وأكد البيان على وقوف مصر مع دولة لبنان الشقيقة، حكومة وشعبا، فى هذا الظرف الدقيق الذى تسعى فيه قوى التطرف والإرهاب وأعداء السلام إلى زعزعة أمن واستقرار لبنان.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن ثقتها فى حكمة حكومة وشعب لبنان الشقيق، وإداراكهما للمكائد التى تحاك باستقرار بلدهم وسلامته، وأعرب البيان عن خالص التعازى لأسر الضحايا، وحكومة وشعب لبنان الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

"داعش" يعلن مسئوليته عن تفجيرى حسينية "برج البراجنة" فى لبنان

صحة لبنان: انتحارى قتل قبل أن يفجر نفسه فى منطقة برج البراجنة

وسائل إعلام لبنانية: ارتفاع عدد قتلى تفجيرات البراجنة فى بيروت لـ45