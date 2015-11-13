قيادى سلفى لـ"أحمد راسم النفيس": محاولات تشبيه السلفيين بداعش باطلة

قال ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف احفاد الصحابة وآل البيت، إن مخطط الشيعة ومنهجهم هو التفجير ثم إلصاق التهم بغيرهم، وتاريخهم الدموى على مدار التاريخ حافل بذلك، مشيرًا إلى أن حزب الله استخدم هذه الأسلوب فى قتل رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريرى.

وأضاف رضوان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن محاولة أحمد راسم النفيس القيادى الشيعى، أن يشبه داعش بالسلفيين فهو اتهام باطل، فالسلفيون لا يستخدمون هذه الأساليب من التكفير والتفجيرات، ويبدو أن الدعم الإيرانى لراسم النفيس قد تراجع فذهب لمقتدى الصدر ليموله، فلم يكفيه تمويله، فاليوم يريد التطبيل لتنظيم حزب الله الإرهابى ليتلقى الدعم من الإرهابى حسن نصر الله، ونحن ندين هذه الأساليب الدموية من الطرفين واللهم أهلك الظالمين بالظالمين.

وكان أحمد راسم النفيس القيادى الشيعى اتهم السلفيين بارتكابهم بالأعمال الإرهابية التى حدثت مؤخرًا فى لبنان.