"كهرباء القناة": لدينا فائض 400 ميجا وات يمكن استغلالها بشرم الشيخ

أكد المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن محطة توليد كهرباء شرم الشيخ بها 400 ميجا وات لم يتم استهلاكهم، مؤكدا أن استهلاك شرم الشيخ من الكهرباء لا يتجاوز 250 ميجا وات.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن شركة القناة على استعداد تام لتيسير توصيل التيار الكهربائى لأى منطقة سياحية بمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء حريص على دعم السياحة فى مصر، وخاصة بمدينة السلام شرم الشيخ.

وأشار السيد إلى أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بتذليل كل العقبات أمام المستثمرين بشرم الشيخ وإتاحة التيار الكهربائى لهم بأعلى جودة لتنشيط ودعم السياحة فى مصر.

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