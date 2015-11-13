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"الإسكان" تطرح 64 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 100 فدان خلال الشهر الجارى

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"الإسكان" تطرح 64 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 100 فدان خلال الشهر الجارى "الإسكان" تطرح 64 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 100 فدان خلال الشهر الجارى
أكدت مصادر بوزارة الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية انتهت من إعداد مزايدتين تتضمن أكثر من 1800 قطعة أرض، نشاط سكنى وخدمى، مشيرة إلى أنه تم إرسال هاتين المزايدتين لهيئة الاستثمار لطرحهما للحجز، وذلك طبقا لقانون الاستثمار الموحد.

وأضافت المصادر أن المزايدة الأولى تتضمن 1500 فدان مقسمة على 64 قطعة أرض، تتراوح مساحة الوحدة ما بين 100 فدان حتى 300 فدان، وذلك بنشاط خدمى وسكنى.

وأوضحت المصادر، أن المزايدة الأخرى تتضمن 300 فدان نشاط خدمى، وذلك لإنشاء مدارس ومستشفيات وحضانات على هذه الأراضى، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم طرح هذه الأراضى خلال الشهر الجارى.

وأشارت المصادر، إلى أن قانون الاستثمار الموحد ينص على أن تتولى هيئة لاستثمار طرح الأراضى الخدمية والسكنية التى يتم طرحها على الشركات، بينما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية طرح الأراضى الخاصة بالأفراد سواء لمحدودى أو متوسطى أو مرتفعى الدخل.

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