بلاش لوبيا وفاصوليا وماتزودهاش فى العدس.. لمريض الكبد اعرف مواصفات أكلتك

التغذية أحد أهم العناصر الأساسية لعلاج مرضى قصور الكبد الذين يستوجب عليهم اتباع نظام غذائى معين مع الأدوية العلاجية، وفقا لبعض لمعايير، وهو ما يستوجب تناول أغذية معينة والامتناع أو الإقلال من تناول أغذية أخرى. أضرار البروتين الحيوانى لمرضى الكبد

>حول ذلك يقول الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج النحافة، إنه يجب على المرضى الذين يعانون من قصور الكبد تقليل تناول البروتين الحيوانى نظرا لأن زيادته تؤدى إلى رفع نسبة الأمونيا بالدم مما يتسبب فى تعرض مريض الكبد للغيبوية الكبدية. البروتين النباتى ومرضى الكبد

>واستكمل د. طايع قائلا " يمكن لمريض الكبد تناول البروتين النباتى المتواجد فى البقوليات بشرط عدم الإفراط، وفقا لبعض المعايير مثل إزالة القشرة الخارجية وتناول قدر مناسب منها حسب ما يقرره الطبيب المعالج للحالة الصحية لمريض الكبد، فعلى سبيل المثال تقدر النسبة المسموح بها لمريض الكبد من البقوليات بحوالى 4% من وزنه بمعنى لو وزن المريض 80 كليو جراما، النسبة المفروض تناولها 120 جراما . المسموح من البقوليات لمرضى الكبد

>وتابع د. طايع قائلا: "غير مسموح لمرضى الكبد تناول الفول واللوبيا والفاصوليا البيضاء إلا وفقا لمعايير معينة يحددها الطبيب كما يمكن تناول شوربة العدس بشرط عدم الإفراط وبالقدر الذى يقرره الطبيب لحالة المريض الصحية".

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365