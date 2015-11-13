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غدا.. أولى جلسات نظر طعن 9 متهمين على أحكام حبسهم بأحداث العطارين

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غدا.. أولى جلسات نظر طعن 9 متهمين على أحكام حبسهم بأحداث العطارين غدا.. أولى جلسات نظر طعن 9 متهمين على أحكام حبسهم بأحداث العطارين
تنظر محكمة النقض والمنعقدة بدار القضاء العالى غدا السبت، أولى جلسات الطعون المقدمة من دفاع 9 أعضاء بجماعة الإخوان، لإلغاء أحكام الإدانة والحبس الصادرة ضدهم من جنح مستأنف باب شرق، لاتهامهم بالتورط فى أحداث عنف بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية عقب أيام من فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وتضمنت الطعون فى القضية رقم 15423 جنح العطارين، أسماء كل من: نور الدين محمد طه أحمد، وناصر حسن على حسن، ويوسف محمد نجيب إبراهيم، وأحمد محمد عباس إبراهيم، ومحمود ممدوح أحمد محمد، وخالد محمد أحمد سالم، ومحمد عبد الرازق عطية حسانين، وخالد عبد الرحيم عبد الرازق أحمد، ومصطفى عامر عبد السلام عامر.

أسندت النيابة العامة للمتهمين – جميعهم مخلى سبيلهم – ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والبلطجة، والتجمهر، واستعراض القوة، وتعطيل الطريق العام، ومقاومة السلطات، والتلويح بالعنف وترويع المواطنين.

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مصر 365