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ضبط عامل بحوزته 800 قرص مخدر فى مطروح

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ضبط عامل بحوزته 800 قرص مخدر فى مطروح ضبط عامل بحوزته 800 قرص مخدر فى مطروح
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط عامل بحوزته 800 قرص مخدر، بعد مداهمة منزله، عقب ورود معلومات باتجاره فى المواد المخدرة.

وردت معلومات لضباط المباحث، عن قيام "عبد العزيز.ا.ع"، (25 سنة)، عامل مقيم مطروح، بالاتجار فى المواد المخدرة، فتم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وتمكن معاون مباحث القسم والقوة المرافقة من ضبطه بمسكنه وبحوزته 800 قرص لعقار الترامادول المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة.

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