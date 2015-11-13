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عبد المنعم عمارة يدعم ترشح نجل شقيقه للنواب بمؤتمر بالإسماعيلية

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عبد المنعم عمارة يدعم ترشح نجل شقيقه للنواب بمؤتمر بالإسماعيلية عبد المنعم عمارة يدعم ترشح نجل شقيقه للنواب بمؤتمر بالإسماعيلية
شارك الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق، فى مؤتمر لدعم ترشح نجل شقيقه أشرف عمارة، لانتخابات الدائرة الأولى بمدينة الإسماعيلية.

اليوم السابع -11 -2015

وقال عمارة، أشعر بأن ظروف نشأتى السياسية فى شبابى تتكرر الآن مع أشرف عمارة، مضيفًا: نمر بظروف صعبة فى ، ومؤامرات على الدولة من الخارج، وما يساعد فى التصدى لهذه المؤامرات هو وجود برلمان قوى، ونواب يدافعون عن الناس.

اليوم السابع -11 -2015

وأضاف، "أتمنى أن تحقق الإسماعيلية رقمًا قياسيًا فى نسبة المشاركة فى التصويت على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وحضر عمارة مؤتمرًا عقد بمنطقة طريق البلاجات السياحى، مع مسئولين تنفيذيين سابقين بديوان الإسماعيلية، أعلنوا دعمهم لترشح أشرف عمارة، الذى ينافس على أحد مقعدى الدائرة الأولى، التى تضم أحياء مدينة الإسماعيلية الثلاث.

اليوم السابع -11 -2015

فيما قال أشرف عمارة، إن حملته استعانت بكل أصحاب الخبرات ومن حققوا نجاحات فى تاريخ الإسماعيلية وصنعوا تاريخها لتصبح "باريس الصغرى"، ونعمل على الاستفادة منهم لتطوير المدينة".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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