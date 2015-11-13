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خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب

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    صدر أمس أمر ملكي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 20

التاريخ : 30 / 1 / 1437ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بناءً على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

ونظراً لعزمنا - بمشيئة الله - على السفر خارج المملكة الخميس الثلاثين من شهر محرم عام 1437ه حسب تقويم أم القرى الموافق 12 من شهر نوفمبر عام 2015م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.

والله ولي التوفيق.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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