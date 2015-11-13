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بعد إصابة الشهراني.. هذه هي البدائل المحتملة لتعويضه محليا ودوليا!

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بعد إصابة الشهراني.. هذه هي البدائل المحتملة لتعويضه محليا ودوليا! بعد إصابة الشهراني.. هذه هي البدائل المحتملة لتعويضه محليا ودوليا!

كشف الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب السعودي الأول لكرة القدم ياسر الشهراني، عن إصابته بالعضلة الخلفية، وستكون مدة غيابه من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ليغيب اللاعب عن عدة مباريات مع فريقه الهلال، بالإضافة إلى غيابه عن مباراة المنتخب السعودي أمام تيمور الشرقية.

غياب مؤثر

يعتبر ياسر الشهراني من أبرز اللاعبين في الدوري السعودي، نتيجة ذكائه التكتيكي الكبير، وقدرته على اللعب في أكثر من خطة، من 3-5-2 إلى 4-4-2 والبقية، وبالتالي يعتبر مفيد جداً لأي مدرب، سواء مع فريقه الهلال أو منتخب الأخضر.

ويجيد الشهراني الزيادة الهجومية، مع الحفاظ على واجباته الدفاعية، لذلك يلعب أكثر كظهير أيمن صريح على الخط، أو جناح هجومي في حالة اللعب بثلاثي دفاعي خلفه، وإصابته الأخيرة تعتبر مؤثرة بالنسبة للجميع.

بديل محلي

بعد إصابة الشهراني والبريك، يبدو أن دونيس في أزمة حقيقية، نتيجة غياب أظهرة الفريق، لكن من الممكن إشراك الزوري على اليسار، كظهير قوي خصوصا في الشق الدفاعي.

بينما لا يوجد أنسب من فيصل درويش لتعويض غياب الشهراني، صحيح هناك فارق كبير في الخبرات بين الثنائي، لكن يستطيع درويش إثبات نفسه مع الزعيم خلال الفترة المقبلة، واستغلال الفرصة التي لا تأتي كثيراً.

بديل دولي

في الغالب سيكون حسن معاذ هو البديل المنتظر في مباراة تيمور الشرقية، فمعاذ يعتبر لاعب رائع، خصوصا في الحالة الهجومية، من خلال أدائه المثالي وعمله المستمر في صناعة الأهداف وتسجيلها.

ويملك معاذ خبرة كبيرة سواء كانت محلية أو دولية، وبالنظر إلى ضعف المنافس المنتظر، فإن فان مارفيك لن يجد أفضل من معاذ لتعويض غياب لاعبه المصاب.

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فيديو اليوم السابع

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