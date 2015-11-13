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ضبط أسطوانات غاز قبل بيعها فى السوق السوداء بأسيوط

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ضبط أسطوانات غاز قبل بيعها فى السوق السوداء بأسيوط ضبط أسطوانات غاز قبل بيعها فى السوق السوداء بأسيوط
قامت مديرية أمن أسيوط من خلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون من المتاجرين فى السلع المدعمة وبيعها فى السوق السوداء بغرض الكسب غير المشروع، بضبط صاحبة مستودع بوتاجاز تتاجر فى أسطوانات الغاز المدعمة.

وتلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا يفيد القبض على "سلوى.ع.ع" 48 سنة ومقيمة بندر – أبنوب لا تحمل رقم قومى صاحبة مستودع بوتاجاز، لتصرفها فى أسطوانات المستودع على خلاف القانون، وبيعها 15 أسطوانة بوتاجاز منزلية زنة 12.5 كيلو بالسوق السوداء بغية التربح المادى غير المشروع منها، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى استكمال كافة الإجراءات القانونية.

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