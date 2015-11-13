أخبار الأردن اليوم..ملك الأردن: الوجود الروسى بسوريا أمر واقع

تصدر أخبار الأردن اليوم تصريحات الملك عبد الله الثانى لوكالة "يورو نيوز"، التى قال فيها إن لروسيا دورا محوريا بسوريا، وهى قادرة على توفير ضمانات للرئيس السورى بشار الأسد للتوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية، واصفًا وجودها بسوريا بالأمر الواقع.

ودعا عاهل الأردن فى حواره إلى تجاوز عقلية الحرب الباردة وإرساء التعاون بين الكتلة الشرقية والغربية، مشيرًا إلى انعدام الثقة بين روسيا وباقى الدول الغربية، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وشملت أخبار الأردن اليوم استقبال حرس الحدود الأردنى 155 لاجئا سوريا خلال اليومين الماضيين، وأفاد المتحدث باسم قوات حرس الحدود، أنه تم استقبال اللاجئين الذين تكونوا من فئات عمرية مختلفة، وأرسلوهم إلى مراكز إيواء اللاجئين مع تقديم المساعدات الطبية اللازمة لهم.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة قد أعلنت مؤخرًا أن إجمالى عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها وصل إلى 4 ملايين و86 ألف لاجئ، تحتضن الأردن ما يزيد على 630 ألف منهم.

وأبرزت أخبار الأردن اليوم، إدانة المملكة الجريمة التى ارتكبتها سلطات الأمن الإسرائيلية باقتحامها مستشفى الأهلى فى الخليل واختطافها للجريح عزام الشلالدة من داخل المستشفى، واغتيال ابن عمه الذى كان يرافقه عبد الله الشلالدة، واصفة التصرف بالجريمة التى تمثل انتهاكا للقوانين الدولية والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين فى وقت الحرب.