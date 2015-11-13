أخبار سوريا اليوم.. تقدم جديد للجيش السورى بشمال سوريا

تصدر أخبار سوريا اليوم سيطرة الجيش السورى والقوات المتحالفة معه الخميس، على أهم معاقل الفصائل الإسلامية المتشددة بريف حلب الجنوبى، وهو التقدم الثانى من نوعه للجيش السورى على المليشيات المتطرفة المعارضة منذ نجاح الجيش فى فك حصار مطار كويرس العسكرى بريف حلب الشرقى قبل يومين.

ونجحت قوات بشار الأسد فى السيطرة على بلدة الحاضرة الاستراتيجية والتى تبعد 10 كيلومترات فقط عن مركز مدينة حلب، وكان القوات مصحوبة بمليشيات تابعة لحزب الله وعناصر من فيلق القدس الإيرانى.

أبرزت أخبار سوريا اليوم.. الرفض الغربى للحل الروسى للأزمة السورية

وشملت أخبار سوريا اليوم تصريحات سفير بريطانيا للأمم المتحدة ماثيو رايكروفت"، التى أوضح فيها أن الخطة الروسية لإنهاء الأزمة بسوريا لن تكون ضمن مباحثات فيينا لوضع خريطة طريق لإيقاف الحرب الأهلية بسوريا.

وكانت الخطة الروسية قد اقترحت تنظيم انتخابات بعد عمليات إصلاح دستورية تستغرق 18 شهرًا، وقد أشار "رايكروفت" أن خطة روسيا لن تكن ضمن المباحثات، لكن ذلك لا يعنى أن روسيا سوف تستبعد من مفاوضات فيينا، مؤكدًا وجودها فى صميم تلك الاجتماعات.

وأبرزت أخبار سوريا اليوم، دعوة وزير الخارجية الأمريكى "جون كيرى" الأطراف المختلفة التى ستشارك فى مباحثات فيينا لإنهاء الأزمة السورية المزمع عقدها مطلع الأسبوع القادم، بعدم التشبث بالرأى وإظهار المرونة السياسية، مدافعًا عن الجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل وضع حل سياسى للحرب السورية المشتعلة منذ ما يربو على 4 سنوات.