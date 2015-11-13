ميدو يوضح تصريحاته بشأن ' كاريزما صلاح '

أوضح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي تصريحاته بشأن النجم المصري محمد صلاح جناح روما الذي قال عنه إنه لا يملك "كاريزما".

وأثير جدلا حول تصريحات ميدو عبر برنامج (المتاهة) الذي يذاع عبر قناة MBC والذي قال فيه أن صلاح صفر كاريزما.

وأوضح ميدو عبر قناة (TEN) قائلا: "في البداية لابد أن نعلم أن هذا البرنامج تم تسجيله منذ شهرين أو أكثر، حتى لا يقال أنني أهاجمه أثناء إصابته".

وتابع "كما أنني ذكرت مثالا فقط وضربت أمثلة بديفيد بيكام وريفالدو.. فالكاريزما هي التي تجعل المشجع يحاول الوصول للحياة الشخصية لكل لاعب".

وأشار "هذا لا يقلل مطلقا لمحمد صلاح الذي لديه قدر كبير من النجومية سواء على مستوى الأداء أو الأخلاق.. وما قلته لا يعيبه مطلقا".

وشدد ميدو "كنت من أكبر المساندين لمحمد صلاح في أوقات كثيرة.. لكن التصريحات يتم فهمها بشكل خاطيء".