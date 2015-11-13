بالفيديو - طارق يحيي يعيد للأذهان لقطة لن تنسى لمورينيو مع مدريد.. فهل يعاقب مثله؟

هل كنت تتوقع أن تتذكر لقطة خالدة للبرتغالي المجنون جوزيه مورينيو أثناء متابعتك للدوري المصري؟ نعم هذا ما حدث والسبب طارق يحيي.

طلائع الجيش فاز على المقاولون العرب بثنائية مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتحدث طارق يحيي عقب المباراة في تصريحات تليفزيونية قائلا: "رغم الانتصار لقد افتقدت للاعب الوسط فرانك نجونجا والذي ذهب للعب مع منتخب الجابون".

وأضاف "في اللقاء السابق طلبت من اللاعب الحصول على بطاقة صفراء حتى يصبح مجموع بطاقاته 3 فيعود على "نظافة" بعد اللعب مع المنتخب".

وبعيدا عن أن اللاعب حصل على بطاقة صفراء بالفعل في اللقاء وبعيدا عن إنه قد تكون الواقعة مجرد مزاح لا أكثر. إلا أن ما حدث يعيد للأذهان واقعة شهيرة لمورينيو مع ريال مدريد.

فرمان من مورينيو

30 نوفمبر 2010 ريال مدريد يواجه أياكس في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد أنهى الشوط الأول متقدم في النتيجة 2-0 ليمهد لنفسه طريق الانتصار الذي يضمن تأهله إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة. وهو ما حدث بعدما انتهى اللقاء 4-0.

ولكن كل ذلك لا يهم. ما يهم هو ما حدث في أخر دقائق المباراة. بطاقة حمراء لشابي ألونسو وبطاقة حمراء لسيرخيو راموس! والسبب هو مورينيو.

الدقيقة 67 تشهد حديث بين مورينيو وجيرزي دوديك الحارس البولندي الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء وقتها. ثم يتجه الحارس إلى إيكر كاسياس.

ثم يتحدث كاسياس إلى سيرخيو راموس. ثم ينقل الأخير الحديث إلى ألونسو.

وفي النهاية ألونسو الذي يمتلك بطاقة صفراء يهدر الوقت بشكل غريب في تنفيذ ركلة حرة. والنتيجة بطاقة جديدة وطرد.

ثم راموس الذي يمتلك أيضا بطاقة صفراء يهدر الوقت بشكل أغرب في تنفيذ ركلة رمى لفريقه! والنتيجة بطاقة جديدة وطرد.

كل ما حدث كان بسبب أن الثنائي يمتلكا بطاقة صفراء قبل المباراة ثم تحصلا على بطاقة جديدة في المباراة. وفي هذه الحالة حتى لو غاب الثنائي عن أخر لقاء في دور المجموعات فأنه يعني أنهما سيحملان معهما هذه الإنذارات إلى دور الـ16.

ويتم إيقاف اللاعب في دوري الأبطال بعد ثلاثة إنذارات. ولذلك قرر مورينيو إخبار الثنائي بالحصول على الطرد للوصول إلى دور الـ16 بدون بطاقات.

رد ريال مدريد

وقتها وبعد هجوم كبير من صحف هولندا وإيضاح القصة من صحيفة ماركا الإسبانية بالصور وكذلك صحيفة ديلي ميل البريطانية جاء رد من جانب مورينيو وريال مدريد.

وقال مورينيو: " "قد تكون قصة خبرية ظريفة، ولكن الأفضل أن نتحدث عن المباراة التي قدمنا فيها أداء طيبا وفزنا برباعية نظيفة".

بينما تحدث سيرخيو راموس هو الأخر قائلا: " "لم نذهب للحصول على البطاقات ويمكنك رؤية هذا من النتيجة".

وأضاف " "الحكم كان يحاول حمايتهم ولكن قرر طردي وهذا ما حدث فقط".

عقوبات كبيرة

رد الفعل الثاني جاء عن طريق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.

وأكد يوفا أن لجنة الانضباط التابعة له ستدرس تقرير حكم المباراة قبل إعلان أي عقوبات ضد اللاعبين.

وبالفعل قرر الاتحاد الأوروبي توقيع عقوبة بإدانة مورينيو إلى جانب رباعي ريال مدريد بتهمة سوء السلوك.

غرامة 30 ألف يورو والإيقاف لمباراة واحدة لمورينيو. وغرامة 100 ألف يورو على ريال مدريد.

الثنائي ألونسو وراموس أيضا لم ينجو. غرامة 20 ألف يورو وإيقاف لمدة مباراة لكلا منهما. إلى جانب غرامة 10 ألاف يورو على إيكر كاسياس و5 آلاف يورو على دوديك للمشاركة في نقل المعلومات.