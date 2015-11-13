روتارى الإسكندرية "فاروس" يشارك فى توزيع أطراف صناعية بسوهاج

شارك نادى روتارى فاروس برئاسة المهندس أشرف نصير بتوزيع أجهزة تعويضية وأطراف صناعية بمحافظة سوهاج، حيث ساهم فى تجهيز الأجهزة نادى روتارى سوهاج الجديد، تحت إشراف لجنة برئاسة د. محمد البنا وبرعاية محافظ المنطقة الروتارية 2451 عادل حافظ.

وأوضحت أميمة الشيخ مساعد محافظ المنطقة الروتارية، أن ذلك الحدث يأتى استكمالا للقافلة الطبية التى تم تنظيمها فى قرية "أدفا" وتوابعها التى تم الكشف فيها على أكثر من 3000 مريض، وذلك حرصًا من الروتارى على إعطاء فرصة لحياة أفضل لمن فقدوا أطرافهم للأسباب المرضية المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع.