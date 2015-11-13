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انطلاق "محكى الشباب" فى نسخته الرابعة فى الوادى الجديد

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انطلاق "محكى الشباب" فى نسخته الرابعة فى الوادى الجديد انطلاق "محكى الشباب" فى نسخته الرابعة فى الوادى الجديد
قال الكابتن يحيى دياب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إن المديرية بالتعاون مع ديوان عام المحافظة تقوم بتنظيم محكى الشباب فى نسخته الرابعة، ابتداء من اليوم الجمعة، والذى يشارك فيه 70 شابا وفتاة بمنتدى الشباب بمدينة الخارجة، وذلك يقام فى الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجارى، ويتناول المحكى الشعر والكورال والمسرح والفنون التشكيلية.

وأضاف دياب أن محكى الشباب يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وتبنيها بجانب استغلال طاقات الشباب فى النواحى الإيجابية، مؤكدا أنه سوف يقام حفل الختام بقاعة على حريف يوم 15 نوفمبر الجارى وتحية فرقة المحافظة للفنون الشعبية.
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