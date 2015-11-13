مولد طفلة برأسين فى بنجلاديش.. والطبيب المعالج: حدث يتكرر كل 100 ألف حالة

فى حادثة ليست الأولى من نوعها فى بنجلاديش، وضعت سيدة بمنطقة براهمانباريا طفلة برأسين، وتتلقى العلاج حاليا فى العناية المركزة بسبب مشاكل تنفس.

وقالت صحيفة الديلى ميل البريطانية إن والد الطفلة "مايا جمال"، أصيب بالرعب والصدمة عندما رأى طفلته هكذا، مضيفا: "رأيت طفلة برأسين كاملتين، لديها فمين لتأكل بهما وأنفين تتنفس منهما، وحمدت الله أن الطفلة بخير هى ووالدتها".

وأكد الطبيب صاحب المستشفى الذى ولدت فيه الطفلة: "أن الاختبارات أثبتت أن الطفل لديه مجموعة واحدة من الأعضاء الحيوية فى جسمه، فيما عدا الرأسين ".

وأشار الطبيب إلى أن هذه الحالة نادرة بين التوأم الملتصق، وتحدث مرة واحدة من 100 ألف مولود، ولكن 60 فى المئة منهم يولد ميتا أو يموت بعد فترة قصيرة.



>