مميش: عبور 308 سفن القناة الأسبوع الماضى بحمولة 17مليونا و56ألف طن

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى لقناة السويس شهد خلال الأسبوع الماضى، وهو الأسبوع رقم 13 بعد افتتاح القناة الجديدة فى السادس من أغسطس من العام الحالى، وذلك بداية من السبت حتى أمس الخميس عبور 308 سفن بحمولة قدرها 17 مليون و56 ألف طن، وشهدت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب عبور 163 سفينة بحمولة قدرها 8 ملايين و696 ألف طن، كما شهدت القناة الجديدة عبور 145 سفينة بحمولة قدرها 8 ملايين و360 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية، أنه يوم السبت 7 نوفمبر الحالى شهدت القناة عبور 50 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين و685 ألف طن منهم 29 سفينة فى القناة القديمة بحمولة قدرها 2 مليون و18 ألف طن كما شهدت القناة الجديدة عبور 21 سفينة بحمولة قدرها مليون و667 ألف طن.

كما شهدت القناة يوم الأحد عبور 41 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و400 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وعبرت قافلة الشمال 27 سفينة، بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن، كما عبرت 14 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها مليون و100 ألف طن.

وأضافت التقارير، أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين، عبور 55 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و800 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفينة بحمولة قدرها مليون و200 ألف طن، وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون 600 ألف طن.

وتابعت التقارير، أن المجرى الملاحى للقناة شهد يوم الثلاثاء، عبور 54 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و800 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 32 سفينة بحمول قدرها مليون 500 ألف طن، وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها مليون 300 ألف طن.

كما شهدت قناة السويس أمس الأول الأربعاء عبور 61 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و371 الف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة قدرها مليون و178 الف طن، وعبرت 35 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون 193 ألف طن.

وشهدت قناة السويس أمس الخميس عبور 47 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، وكانت قافلة الشمال قد شهدت عبور 20 سفينة بحمولة قدرها مليون و500 الف طن وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون 500 ألف طن.

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