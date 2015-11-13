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قضاة يتوجهون اليوم لمدينة شرم الشيخ لتنشيط حركة السياحة

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قضاة يتوجهون اليوم لمدينة شرم الشيخ لتنشيط حركة السياحة قضاة يتوجهون اليوم لمدينة شرم الشيخ لتنشيط حركة السياحة
دعت وزارة العدل ونادى قضاة ، جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة للسفر إلى مدينة شرم الشيخ اليوم الجمعة، لتنشيط حركة السياحة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية منذ أسبوع، وذلك بناء على مبادرة طرحها المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق النادى.

وقال المستشار محمد عبده صالح، إنه اقترح المبادرة على النادى والوزارة للسفر لمدينة شرم الشيخ، وبالفعل تمت الموافقة عليها ودعوة جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة للمشاركة فيها من أجل تنشيط السياحة فى المدينة بعد مغادرة عدد كبير من السائحين الأجانب بعد حادث سقوط الطائرة الروسية.

وأضاف نائب رئيس محكمة النقض أن القضاة سيغادرون القاهرة اليوم الجمعة، لقضاء يوم واحد بشرم الشيخ فى خطوة هدفها دعم مصر.

وأوضح أن عددا كبيرا من القضاة تجاوب مع المبادرة وقرروا السفر، وبدأ نادى القضاة حجز تذاكر طيران للقضاة المشاركين فى الحدث.

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مصر 365

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