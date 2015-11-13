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بالصور.. "منى هيج" امرأة مصرية محجبة تقود البحرية الأسترالية

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بالصور.. "منى هيج" امرأة مصرية محجبة تقود البحرية الأسترالية بالصور.. "منى هيج" امرأة مصرية محجبة تقود البحرية الأسترالية
قالت منى هيج، ذات الأصول المصرية، إنها هاجرت من مع عائلتها عندما كان عمرها ثلاث سنوات إلى أستراليا، حيث حصلت على شهادة بكالوريوس فى هندسة الأسلحة، وهى فى سن الـ23 وتدرجت فى العديد من المناصب ووصلت إلى أعلاها فى القوات البحرية الملكية الأسترالية التى تم تعيينها قبل فترة بها.

وأكدت القائدة المصرية فى حوار خاص مع موقع "mvslim" الأسترالى، أن إيمانها قبل كل شىء هو من جلب لها السلام الداخلى والإخلاص فى النية بجانب تمسكها بالصلاة، مشيرة إلى أن كل هذه الأمور هى ما قادتها إلى ذلك النجاح الكبير.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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