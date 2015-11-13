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بالفيديو - الجيش يضرب المقاولون في الوقت القاتل ويكتب الهزيمة الثالثة للمعلم

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بالفيديو - الجيش يضرب المقاولون في الوقت القاتل ويكتب الهزيمة الثالثة للمعلم بالفيديو - الجيش يضرب المقاولون في الوقت القاتل ويكتب الهزيمة الثالثة للمعلم

نجح نادي طلائع الجيش في تحقيق الانتصار أمام المقاولون العرب بثنائية مقابل هدف بفضل هدف قاتل من حسن يوسف.

وواجه المقاولون العرب طلائع الجيش في الجولة الخامسة من الدوري المصري والهدف تحقيق أول انتصار لطارق يحيي مدرب الجيش ولحسن شحاتة مدرب المقاولون العرب.

وبالفعل نجح طارق يحيي في قيادة طلائع الجيش لأول انتصار في الدوري بينما بقى حسن شحاتة بلا أي فوز حتى الآن في الدوري.

ثنائي الجيش جاءت عن طريق محمد أشرف وحسن يوسف. بينما جاء هدف المقاولون العرب الوحيد من ركلة جزاء عن طريق رامي عادل.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يسجل حسن يوسف هدف قاتل بعد لعبة رائعة من أحمد عيد.

ليحقق طلائع الجيش الفوز الأول له في الدوري ويرفع رصيده إلى النقطة الخامسة. بينما بقى المقاولون العرب بلا أي انتصار وتجمد عند نقطتين من تعادلين.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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