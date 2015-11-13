كوبر للاعبي مصر قبل مواجهة تشاد: ستلعبون على أسوأ ملعب في مسيرتكم

حذر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لاعبي المنتخب من سوء أرضية ملعب تشاد قبل اللقاء المرتقب.

منتخب مصر يستعد لمواجهة تشاد يوم السبت في ذهاب التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وخاص المنتخب مرانه الأول يوم الخميس في تشاد. مران شهد حماسة وتركيز من الجميع. (طالع التفاصيل).

وتحدث كوبر للاعبي المنتخب قائلا: "المباراة على ملعب سيكون الأسوأ في مسيرتكم الكروية".

وأضاف "أعلم إن العديد من الظروف ضدنا ولكننا سنرد على كل ذلك بتحقيق الفوز".

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره التشادي ذهابا يوم الـ 14 من شهر نوفمبر الجاري، فيما ستكون مباراة الإياب في يوم الـ 17 من الشهر ذاته.