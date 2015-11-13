أرقام في الجول - ميدو وشيكابالا ومروان ضمن 5 علامات تحققت لأول مرة للإسماعيلي

سحق الإسماعيلي مضيفه الاتحاد بخماسية نظيفة تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني وبتألق محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومروان محسن.

الفوز بخماسية للإسماعيلي على الاتحاد ليست أول مرة خاصة خارج الملعب، لكن صناعة وتسجيل شيكابالا في مباراتين متتاليتين بالدوري المصري هذا يحدث لأول مرة.

مروان محسن لم تكلل تجربته مع جيل فيسنتي البرتغالي بالنجاح.. لكن الأمر مختلف في الإسماعيلي.

كل ذلك وأرقام أخرى يستعرضها FilGoal.com.

فوز كبير خارج الملعب

حقق الإسماعيلي أكبر فوزا له في الدوري المصري منذ انتصاره على الإنتاج الحربي 5-0 في استاد الإسماعيلية بالجولة 29 من موسم 2010-2011.

لكن خارج ملعبه فالفوز بخماسية نظيفة تحققت لأول مرة منذ الانتصار على القناة 6-1 موسم 1997/1998 في الجولة الأولى وكانت بتاريخ 26 سبتمبر 1997.

كما فاز على الاتحاد في موسم 1993/1994 بالجولة 26 للدوري المصري بنتيجة 5-0 بأهداف بشير عبد الصمد بواقع هدفين وعصام عبد العال وأحمد العجوز وفوزي الجمل.

أما الموسم الاستثنائي للدراويش كان 1974/1975.. حقق الفوز بنتيجة 5-0 خارج ملعبه مرتين وكانتا ضد المنيا ومنتخب السويس.

كما حقق الدراويش الفوز القياسي خارج ملعبه بسداسية نظيفة على القناة.

وفي 1952/1953 فاز الدراويش على الترام خارج الملعب 7-4.

ميدو

حقق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي أكبر نتيجة له كمدرب في الدوري المصري.

وكان ميدو قد حقق الفوز برباعية نظيفة على القناة في الدوري المصري حينما كان مدربا للزمالك.

وكان أكبر نتيجة حققها كمدرب مع الزمالك ضد نكانا الزامبي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 5-0.

شيكابالا

محمود عبد الرازق "شيكابالا" اعتاد أن يسجل في مباريات متتالية مع الزمالك بالدوري المصري كثيرا.. ولكن.

لأول مرة في مسيرة شيكابالا ينجح في صناعة وتسجيل هدفا في مباراتين متتاليتين بالدوري المصري.

صنع شيكابالا وسجل أمام حرس الحدود.. وكرر ذلك أمام الاتحاد.

ويلاحظ أن شيكابالا لم يخسر ضد الاتحاد في الدوري المصري.. لعب ثمانية مباريات فاز في ستة وتعادل في أثنين سجل أربعة أهداف وصنع مثلهما.

مروان محسن

ساهم مروان محسن مهاجم الإسماعيلي في 55% من أهداف الدراويش هذا الموسم.. وهو المعدل الذي يحققه لأول مرة في مشواره الكروي.

سجل مروان محسن ثلاثة أهداف وصنع مثلهم من إجمالي 11 هدفا للإسماعيلي في خمس مباريات.

عدد الأهداف

سجل الإسماعيلي في أول خمس جولات 11 هدفا وتلقت شباكه هدفا واحدا بفارق +10 لأول مرة منذ موسم 1990-1991.

وانطلق حينها الدراويش بتسجيل 12 هدفا دون أن تتلقى شباكهم أية أهداف.