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مروان محسن: هدفي المنتخب وليس هداف الدوري

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مروان محسن: هدفي المنتخب وليس هداف الدوري مروان محسن: هدفي المنتخب وليس هداف الدوري

قال مروان محسن مهاجم الإسماعيلي إنه لا يحلم بلقب هداف الدوري بقدر ما يسعى للعودة لمنتخب .

مهاجم بتروجيت السابق واصل تألقه مع الإسماعيلي محرزا ثلاثة أهداف، في مرمى الإنتاج الحربي من ضربة جزاء وفي مرمى حرس الحدود من ضربة جزاء أيضا ثم سجل الثالث في الاتحاد السكندري من انفراد هز به شباك زعيم الثغر بشكل مميز .

وتابع مروان بعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد "لا أفكر في لقب الهداف بقدر ما أبحث عن الانتصارات للفريق للأحافظ على مكاني في التشكيل حتى أستعيد موقعي في كما كنت معتادا في السابق".

وأضاف "فترة احترافي في فريق فيسنتي البرتغالي لم تكن الأفضل لأسباب تتعلق بالمدرب هناك، مع ضعف مستوى النادي".

وأكمل "لهذا قررت العودة لمصر حتى أستعيد مستواي ومكاني الدولي".

وأشار مهاجم الإسماعيلي إلى أن وجود ميدو على رأس الجهاز الفني للدراويش لعب دورا في نجاحه، واستعادته للثقة.

وأتم مروان محسن "تلك الروح التي أراها مع استمرارها ستضع الإسماعيلي في مكانة خاصة للمنافسة على مختلف البطولات. هذا الفريق يضم الكثير من التناغم بين الخبرات والمواهب الشابة ويستطيعون تحقيق حلم الدراويش".

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