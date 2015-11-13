أمطار الخير تملأ سدوداً في رأس الخيمة

شهدت إمارة رأس الخيمة في الساعات الأولى من صباح أمس هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية أدت لانخفاض درجات الحرارة, وجريان الأودية والشعاب الجبلية في المناطق الشمالية من الإمارة مثل وديان غليلة والبيح وشحة, وامتلاء السدود بأمطار الخير, ومازالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة ما ينذر بسقوط مزيد من الامطار.

وتسببت الحالة الجوية والأمطار التي خيمت على الإمارة في تعذر عدد من الأهالي القاطنين ضمن المناطق الجبلية ارسال أبنائهم الطلبة إلى مدارسهم المختلفة, حفاظاً على سلامة أطفالهم من تجمعات المياه وانخفاض درجات الحرارة, بالرغم من خضوعهم لفترة الإختبارات القصيرة.

جبل جيس

وأوضح المهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة أن أمطار الخير التي هطلت أمس بشدة أدت لتساقط بعض الصخور من أعلى جبل جيس على الطريق, ..

حيث سارعت آليات الدائرة بإزالة تلك الصخور بعد اغلاقه أمام حركة سير المركبات من قبل الإدارة العامة للمرور والدوريات حفاظاً على أمن وسلامة مرتادي الجبل في هذا الوقت من العام للاستمتاع بالمنظر الجمالي للسحب حيث يعد الجبل من أعلى المرتفعات بمنطقة الخليج.

وأضاف باشرت آليات الدائرة بسحب المياه المتجمعة بالمناطق المنخفضة والشوارع الرئيسية بالإمارة، لافتاً ان فريق التعامل مع الكوارث والازمات في الدائرة يعمل على مدار ال 24 ساعة للتعامل مع الأمطار التي تشهدها الإمارة.

لا إصابات

أوضح الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى صقر في رأس الخيمة عدم وجود إصابات خطيرة نتيجة للامطار, والاصابات التي حضرت للمستشفى كانت بين الخفيفة والمتوسطة وتم علاجهم وصرفهم لمنازلهم, لافتاً أن قسم الطوارئ بالمستشفى على استعداد تام طوال اليوم للتعامل مع الحوادث.

القيادة العامة

وأشار المقدم مروان عبدالله جكه مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة أن غرفة العمليات لم تسجل حوادث خطرة نتيجة لهطول الأمطار, لافتاً أن الدوريات الشرطية أغلقت الطرق المؤدية للوديان الجبلية مثل وادي البيح وغليلية تحسباً لانهيارات صخرية نتيجة لامتلاء الوديان بالمياه..

وتحذير الأهالي من الاقتراب من أماكن تجمع المياه المتدفقة من الجبال وقرب السدود التي أمتلأت بأمطار الخير, حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

الدفاع المدني

وأعلنت إدارة الدفاع المدني ان فرق الطوارئ على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع بلاغات الأهالي في الفترة الجارية التي تشهد هطول أمطار الخير على مختلف مناطق الإمارة, وانه يوجد تنسيق مع غرفة عمليات الشرطة ودائرة الأشغال لتقديم الدعم اللازم عند الضرورة, محذرة الأهالي عدم ارتياد البحر.

أجواء عائلية

واستقطبت الأمطار رأس الخيمة والوديان والشلالات الطبيعية في جبل جيس ووادي شعم وغليلة، أفواجاً كبيرة من الأهالي التي حرصت على اصطحاب أطفالها للاستمتاع بالأجواء الرائعة والاستمتاع بأجواء الطقس في ظل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

من جانبهم استبشر أصحاب المزارع خيراً بالأمطار التي شهدتها جميع مناطق الإمارة, مشيرين أنه المتوقع أن يكون الموسم الزراعي هذا العام استثنائياً نظراً لامتلاء السدود وارتفاع مخزون المياه الجوفية.