أمطار خفيفة ومتوسطة على جميع مناطق إمارة الشارقة

شهدت جميع مناطق إمارة الشارقة منذ الساعات الاولى من صباح أمس هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة وخصوصاً على مدينة الشارقة والمناطق الشرقية والوسطى من الامارة.

كما شهدت مدينة الشارقة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ايضا تسببت هذه الامطار في تجمع بعض المياه في الشوارع الرئيسية والميادين، حيث انتشرت فرق من بلدية الشارقة والتي قامت على الفور في سحب المياه المتجمعة حتى لا تتسبب في عرقلة حركة المرور.

تحذير

وحذرت بلدية الشارقة سكان المدينة من التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة، والمتوقع أن تستمر حتى يوم غد مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها لمجابهة أي طوارئ محتملة.

وناشدت الأسر عدم ارتياد البحر والحدائق خلال هذا الطقس المتقلب، والبعد قدر الإمكان عن الشواطئ الرملية القريبة من المسطحات المائية، وإبعاد المركبات عن الشواطئ خشية انزلاقه

وقال المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة في بلدية مدينة الشارقة: لقد تم التعامل مع الامطار منذ الصباح الباكر وتم انتشار العديد من فرق البلدية في الشوارع والميادين التي تكثر فيها مياه الامطار، وتم التعامل مع الامطار وسحب كافة الامطار من هذه الاماكن.

مشيرا الى ان هناك بعض المياه التي مازالت متجمعة على شارع الشارقة الدائري، وذلك بسبب الاعمال القائمة هناك، بالاضافة الى ان هناك بعض المياه المتجمعة على جوانب الطرق والتي لم تؤثر على الحركة المرورية، وان فرق البلدية تتعامل مع هذه المياه بكل حرص.

وأوضح المهندس التفاق إن جميع إدارات وأقسام البلدية المختلفة تشارك في قضية التخلص من تبعيات الأمطار الصحي وإدارة الزراعة والحدائق وإدارة العمليات والتفتيش البلدي وإدارة الخدمات البيئية وإدارة النقليات بجانب عدد من الإدارات والأقسام المعنية الأخرى.

مناشدة

وناشد المهندس حسن التفاق المواطنين والمقيمين بالاتصال الى الرقم (993) بالخط الساخن لبلدية مدينة الشارقة وذلك للابلاغ عن اي تجمعات للمياه أو أية آثار للامطار.

ومن ناحيته اكد الرائد ذياب احمد بن هندي رئيس قسم الشؤون الاعلامية بالانابة في القيادة العامة لشرطة الشارقة ان سقوط الامطار اليوم لم تخلف اية حوادث مرورية..

ولكن هناك انحراف شاحنة على طريق الامارات مما تسبب في عرقلةالحركة المرورية، وغير ذلك لم يحدث اية حوادث مرورية، وان غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة لم تبلغ عن اية حوادث اليوم بسبب سقوط الامطار، حيث انتشرت سيارات الانجاد والدوريات المرورية التابعة لشرطة الشارقة في الشوارع الرئيسية والميادين والشوارع الخارجية وذلك للمحافظة على الحركة المرورية التي لم تتأثر بسقوط أمطار الامس.

وناشد الرائد ذياب مستخدمي الطريق وخاصة الطرق الخارجية توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة خلال سقوط الامطار وتفادي الاماكن التي تتركز فيها مياه الامطار.