أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الدولة

سقطت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة شملت أغلب المناطق الشمالية والشرقية في الدولة، بدأت منذ صباح يوم أمس الخميس واستمرت حتى الساعات الأخيرة من اليوم نفسه، وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل كميات الأمطار بواقع:33.2 ملم في جبل جيس، و24.8 في ميناء صقر..

و10.6 في جبل ينس، و8.8 في جبل مبرح و7 ملم في صير بو نعير ورأس الخيمة و5 ملم في الطويين وقرنين و4 ملم في مسافي وأم القيوين والمنامة و3 ملم في فلج المعلا وسيح السلم وأقل من 1 ملم في كل من شعم وطريق دبي أبوظبي وأبوظبي والعين وعجمان والشارقة والرمس والفوعة ودلما والرويس ومناطق أخرى عديدة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انتهاء فرصة سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة اليوم حيث تقل كميات السحب تدريجيا مع استمرار سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق واستمرار الطقس الغائم جزئيا إلى غائم أحيانا.

منخفض

وذكر المركز الوطني أن الدولة تأثرت بحالة عدم استقرار جوي، نتيجة منخفض جوي في طبقات الجو العليا صاحبه منخفض سطحي ممتد من جنوب غرب المملكة العربية السعودية مع تحرك كميات من السحب من وسط السعودية إلى الدولة سرعان ما تطورت إلى سحب ركامية منذ منتصف الليل وصباح أمس الخميس صاحبها هطول أمطار غزيرة ومتوسطة ومختلفة الشدة في عدة مناطق.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم غائماً إلى غائم جزئي على بعض مناطق الدولة، وتزداد كميات السحب المنخفضة أحيانا على الجزر والبحر قد يتخللها سقوط بعض الأمطار الخفيفة..

والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا، تكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا على بعض المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب أحيانا في بحر عمان.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في المناطق الساحلية والجزر بين 29 ـ 31 درجة مئوية والصغرى بين 22 ـ 25 درجة، وفي المناطق الداخلية تتراوح العظمى بين 31 ـ 34 درجة والصغرى بين 18 ـ 24 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة العظمي في المناطق الجبلية بين 17 ـ 22 درجة والصغرى بين 10 ـ 18 درجة مئوية.