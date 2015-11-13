أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنوفية يبحث استعدادات افتتاح المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية

Google+ Print
محافظ المنوفية يبحث استعدادات افتتاح المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية محافظ المنوفية يبحث استعدادات افتتاح المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية
اجتمع الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية مع مساعد قائد المنطقة المركزية للمشروعات الإنتاجية والمستشار العسكرى للمحافظة ووكيل وزارة بالمنوفية، لبحث الاستعداد لافتتاح معرض السلع الغذائية على مساحة 750 مترا مربعا فى أرض المحلج بشبين الكوم.

وأكد محافظ المنوفية أن المعرض سوف يعمل على توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ويذكر أن محافظة المنوفية بكل أجهزتها بالتعاون مع القوات المسلحة تعمل على تفعيل مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لثبات الأسعار وعدم استغلال التجار للمواطنين، وذلك من خلال توفير هذه المنافذ والمرور بشكل دورى على الأسواق لمتابعة حركة الأسعار والتأكد من ثباتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد