محافظ المنوفية يبحث استعدادات افتتاح المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية

اجتمع الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية مع مساعد قائد المنطقة المركزية للمشروعات الإنتاجية والمستشار العسكرى للمحافظة ووكيل وزارة التموين بالمنوفية، لبحث الاستعداد لافتتاح معرض السلع الغذائية على مساحة 750 مترا مربعا فى أرض المحلج بشبين الكوم.

وأكد محافظ المنوفية أن المعرض سوف يعمل على توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ويذكر أن محافظة المنوفية بكل أجهزتها بالتعاون مع القوات المسلحة تعمل على تفعيل مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لثبات الأسعار وعدم استغلال التجار للمواطنين، وذلك من خلال توفير هذه المنافذ والمرور بشكل دورى على الأسواق لمتابعة حركة الأسعار والتأكد من ثباتها.