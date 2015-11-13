" المرأة والانتخابات".. مؤتمر لدعم التصويت ببورسعيد

ينظم المجلس القومى للمرأة مؤتمرا بعنوان "المرأة والانتخابات" بمدينة بورسعيد، يوم الاثنين المقبل بقصر ثقافة بورسعيد.

وقالت المهندسة سحر لطفى مقررة المجلس القومى للمرأة فرع بورسعيد: إن المؤتمر بحضور السفيرة مرفت التلاوى واللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد وعدد من محافظى إقليم القناة، ورفعت أبو القمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، ومحمد عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، ووفود من 5 محافظات بإقليم قناة السويس.

وأضافت سحر لطفى "المؤتمر لدعم المرأة سياسيا سواء المرشحة أو الناخبة، ويهدف للتوعية بأهمية المشاركة السياسية والحث على التصويت بشكل إيجابى والوصول لنسبة تصويت أعلى من المسجلة فى المرحلة الأولى .