محافظ الإسماعيلية يتفقد المقر الرئيسي للجنة الفرز الأولى للانتخابات البرلمانية

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، و المستشارمحمد منير المشرف العام، على اللجنة الانتخابية نائب رئيس المحكمة الابتدائية والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، بزيارة ميدانية لمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث بالإسماعيلية، وذلك لمعاينة المقر الرئيسى الخاص بلجنة الفرز العامة الأولى للانتخابات البرلمانية والاطمئنان على جاهزية مقر اللجنة. يأتي في إطار استكمال استعدادات محافظة الإسماعيلية ووضع الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية للبرلمان الجديد ومراجعة اللمسات الآخيرة لتجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والاستقرار على الأماكن المهيئة كمراكز للجان الفرز العامة الثلاث بالمحافظة.

وأمر طاهر بإتخاذ مسرح المدرسة، ليصبح المركز الرئيسي الذي تتم عليه عملية الفرز الخاصة باللجنة العامة الأولى بمدرسة تكنولوجيا المعلومات، لتكون الوجهة الرسمية لها، وتشمل هذه اللجنة الدائرة الأولى والدائرة الثالثة لمناطق ومراكز كل من “حي أول – حي ثان – حي ثالث – أبو صوير – فايد – الضواحي”، علاوة على اللجنة الثانية الموجودة بمركز القنطرة غرب و اللجنة الثالثة الموجودة بمركز التل الكبير.

و أكد المحافظ خلال الزيارة على ضرورة أخذ كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة لتأمين المدرسة والمقر الرئيسي للفرز بكافة الطرق لحماية المواطنين و صناديق الاقتراع لتيسير العملية الانتخابية بأفضل صورة.

كما عقد اللواء يس طاهر، اجتماعًا مع المستشار محمد منير المشرف العام على اللجنة الانتخابية ونائب رئيس المحكمة الابتدائية، والمهندس صلاح عبد العال مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بالإسماعيلية والمهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس محمد الصافي رئيس حي ثالث الإسماعيلية وإسماعيل رمضان مدير مدرسة تكنولوجيا المعلومات لمراجعة كافة الإجراءات التنفيذية، التي تم إتخاذها لجهيز وإعداد مقر لجنة الفرز بالمدرسة.