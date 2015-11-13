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إجراء الانتخابات بدوائر المرحلة الأولى الموقوفة عقب التصويت فى "الثانية"

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إجراء الانتخابات بدوائر المرحلة الأولى الموقوفة عقب التصويت فى "الثانية" إجراء الانتخابات بدوائر المرحلة الأولى الموقوفة عقب التصويت فى "الثانية"
قال المستشار عادل الشوربجى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة استقرت على إجراء الانتخابات فى الدوائر الأربع الموقوفة من المرحلة الأولى، وهى الرمل بالإسكندرية، ودمنهور بالبحيرة، ومركز وبندر بنى سويف، والواسطى، عقب انتهاء انتخابات المرحلة الثانية من الانتخابات المقرر عقدها يومى 22 و23 نوفمبر الجارى، وذلك وفقا لما نص عليه حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات فيها، وإعادتها خلال 60 يوما من تاريخ الحكم.

وأشار الشوربجى، فى تصريحاتٍ له، إلى أن الانتخابات ستجرى فى الدوائر الأربع الموقوفة بالأسماء المرشحة فيها حاليًا، دون فتح باب الترشح من جديد، وأن اللجنة ستطبع بطاقات جديدة لإبداء الرأى، غير متضمنة المرشحين المستبعدين، على أن تجرى الانتخابات فى الدوائر الأربع عقب المرحلة الثانية من الانتخابات.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات يوم 25 نوفمبر الجارى، نتائج انتخابات مجلس النواب، وفقًا للجدول الزمنى الذى أعدته اللجنة، ثم ستحدد اللجنة مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة للدوائر الأربع المتوقفة فيها الانتخابات، بعد صدور أحكام ببطلان نتائجها.

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