محافظ القاهرة يخصص 25 مليون جنيه لمدينة الحرفيين الجديدة بـ"دائرى البساتين"

وافق الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، على الطلب المُقدم من اللواء السيد نصر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بإنشاء مدينة الحرفيين الجديدة على الطريق الدائرى الأوسطى من ناحية حى البساتين، وذلك حلاً لمشكلة تداخل الورش بمنطقة صقر قريش وتقسيم منطقة الكندى.

كما قرر محافظ القاهرة، خلال اجتماعه مع نوابه بديوان عام المحافظة، إنشاء المدينة الحرفية تماشياً مع ما تقوم به المحافظة من أعمال تطوير وتقنين للأوضاع فى منطقة صقر قريش والتى توقف العمل بها على مدار 30 سنة سابقة.

ووجه الدكتور جلال السعيد، بضرورة تبنى المشروع الذى عرضه اللواء السيد نصر باعتماد ما يقارب 25 مليون جنيه فى المرحلة الأولى منه، والتى تستوعب كافة الورش ومستلزمات السيارات داخل منطقة صقر قريش وتقسيم الكندى، على أن تتم أعمال الإنشاء فى خلال أسبوعين بعد اعداد تقرير استشارى عن أعمال المرافق والبنية الأساسية فى الموقع المراد إنشاء المدينة به.

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