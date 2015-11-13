موجز الصحافة المحلية.. المعارضة اشتغلت

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "المعارضة اشتغلت" حيث يســتعد المشــاركون فــى جبهــة «رفــض تعديــل الدســتور» لاجتماعهم الثالث، عقــب كتابة الدكتور وحيــد عبد المجيد الوثيقــة النهائيــة، التى تحمل مسمى «حماية وتفعيل الدســتور»، والمقرر الانتهاء من تلقــى مقترحاتهــا والمضى فى وضــع الصياغة لإقرارها نهائيا الأســبوع المقبل، وذلك تمهيدا لإرســالها لمؤسســات الدولة المختلفة، وعلى رأسها «الرئاسة» و«مجلس الوزاء» و«البرلمان» عند انعقاده.

وأكد الدكتور أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى لجريدة "الأهرام"، أنه لا يوجد أحد فى مصر إلا و"قلبه" على الدولة المصرية ولا يريد لها أن تسقط، حتى المعارضين للرئيس لا يوجهون نقدهم نكاية أو كراهية له، ولكنهم يعترضون على بعض السياسات الخاطئة، لأنهم يتمنون أن تكون مصر أفضل مما هى عليه تحت رئاسته.

وقالت جريدة "الأخبار"، إن الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، استقبل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ووفدا من قيادات الوزارة بمقر الجهاز التنفيذى للهيئة، لبحث أوجه التعاون مع الهيئة، واستغلال إمكانياتها فى تصنيع مكامير الفحم صديقة البيئة طبقا لمعايير السلامة البيئية، وذلك فى ظل دور الهيئة المتميز فى مجالات الحفاظ على البيئة.

وأضافت جريدة "المصرى اليوم"، أن البنك الدولى أصدر قرارا بتصعيد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق إلى منصب النائب الأولى لرئيس البنك لشئون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والمشاركات، كأول مصرى وعربى يتولى المنصب فى تاريخ البنك على أن يبدأ مهما منصبه الجديد بداية من العام المقبل.

وعلمت جريدة "الشروق" أن المهندس محمد النواوى هو اقوى المرشحين لتولى منصب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.