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وزير الصحة: تطبيق قانون التأمين الصحى على مستوى الجمهورية خلال 5 سنوات

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وزير الصحة: تطبيق قانون التأمين الصحى على مستوى الجمهورية خلال 5 سنوات وزير الصحة: تطبيق قانون التأمين الصحى على مستوى الجمهورية خلال 5 سنوات
قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن قانون التأمين الصحى الجديد، يشمل تأميناً صحياً كاملاً على الأسرة، لافتاً إلى أنه سيتم بدء تطبيق التأمين الصحى الشامل فى محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية فى يناير 2016.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن الحد الأقصى لتطبيق قانون التأمين الصحى على مستوى محافظات الجمهورية 5 سنوات، موضحاً أن القانون يسمح لوزير الصحة بتأجير بعض المستشفيات الخاصة لصالح مرضى التأمين الصحى.

وأشار الوزير إلى أن هناك 573 مستشفى تابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، قائلاً:"لا أملك المصباح السحرى لتجديد المستشفيات".

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