صندوق النقد: من المبكر جدا تقييم أثر حادث الطائرة الروسية على اقتصاد مصر

أكد جيرى رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، أنه من المبكر جدا بالنسبة للمؤسسة الدولية تقييم أثر حادث الطائرة الروسية المأساوى، على الاقتصاد المصرى بالكامل، لكنه أشار إلى أنه من الواضح أنه سيكون له تأثيرات كبيرة على السياحة.

وفى مؤتمر صحفى، تم بثه على موقع الصندوق الخاص بالصحفيين، قال رايس: "لذلك سنعمل مع الحكومة المصرية خلال الأسابيع المقبلة لتقييم أثر تعليق رحلات الطيران".

وتأتى تصريحات رايس بعد ساعات قليلة من تحذير مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، فى تقرير لها يوم الخميس، من تأثير حادث تحطم الطائرة الروسية على السياحة بالرغم من أن سبب تحطم الطائرة لا يزال قيد التحقيق، وهو ما يؤثر بشكل سلبى على تصنيف مصر الائتمانى.