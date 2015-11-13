مش بس الكسل والأكل الثقيل.. 5 أسباب لا تعرفها لزيادة الوزن

زيادة الوزن من أكبر المشاكل التى تواجه الكثيرين على مستوى العالم، والسبب وراء ارتفاع نسب المصابين بزيادة الوزن يرجع فى المقام الأول لتغيير العادات الغذائية وإهمال النشاط البدنى.

الأمر لا ينحصر فقط على تناول كميات كبيرة من الطعام وأنواع محددة تحتوى على الدهون والسعرات الحرارية العالية، بل يمتد لأسباب أخرى يوضحها فى السطور التالية أخصائى السمنة والنحافة، الدكتور خالد يوسف الذى يؤكد أن هناك العديد من العوامل التى يجهلها البعض وتؤدى إلى زيادة الوزن، أو على أقل تقدير صعوبة خسارة الوزن الزائد ومن أهمها:

- الالتزام بروتين ثابت فى تناول الطعام، بمعنى تناول أصناف محددة من ذات الوجبات الغذائية يوميا، وهو ما يضعف بصورة كبيرة من عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية بالجسم.

>- إهمال شرب الكميات اللازمة من الماء يوميا.

>- التوقف عن تناول الطعام لعدد كبير من الساعات، وهو ما يؤثر بالسلب على عملية الأيض وحرق الدهون.

>- إهمال وجبة الإفطار.

>- تناول الطعام فى ساعات متأخرة من الليل.