موجز المحافظات.. موظف يفصل رأس زوجته عن جسدها بعد طلبها الطلاق

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الخميس، أبرزها أن مركز نقادة بقنا شهد جريمة بشعة بعد العثور على ربة منزل تم ذبحها وفصل رقبتها عن جسدها.

وأفادت التحريات الأولية ارتكاب الزوج للجريمة وفر هاربًا، لعدم قدرته على الإنجاب، وطلب المجنى عليها الطلاق منه عدة مرات.

وتعدت مريضة نفسياً بمركز أبنوب فى أسيوط على والدتها المسنة، المقيمة معها بذات المنزل، وهشمت رأسها حتى فارقت الحياة. تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من المقدم محسن شريت رئيس مباحث أبنوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بتعدى مريضة نفسياً على والدتها المسنة بالضرب حتى فارقت الحياة.

وأحبطت مباحث شرطة السكة الحديد بأسوان، مساء الخميس، محاولة أحد المزارعين تهريب تمثال أثرى عثر عليه داخل كرتونة معبأة بثمار البلح، فى طريقها إلى القاهرة عبر قطار الـVIP..

تلقى اللواء خالد الطوخى، مدير مباحث شرطة النقل والمواصلات، إخطاراً من العميد خالد خطارى، مفتش مباحث المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، يفيد بتمكن ضباط مباحث السكة الحديد بأسوان، برئاسة المقدم وليد بليغ، من إحباط محاولة مزارع يدعى "محمد.ج.أ" 62 سنة، ومقيم الجعافرة مركز دراو محافظة أسوان، بعد قيامه بدس تمثال فرعونى أثرى ارتفاعه 17 سنتيمترا، داخل كرتونة معبأة بثمار البلح وملفوف داخل "شاش" أسود اللون، ومحاولة تهريبه إلى تجار الآثار بالقاهرة.

وقال اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إن حادث الانهيار الجزئى لفندق شعبى "لوكاندة النيل" بجوار مسجد السيد البدوى بمدينة طنطا، أسفر عن مصرع صاحب اللوكاندة أسفل الأنقاض وإصابة 4 أشخاص، والمصابون أحمد وحيد رجب بدوى 28 سنة مقيم قرية إخناواى بخلع بالكتف والساق الأيمن، وعصام محمد عبد الفتاح 39 سنة مقيم بالقاهرة اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالأنف، عماد سمير شبانة 29 سنة مقيم بمنطقة العجيزى ومصاب رابع بحالة جيدة.

ونشب حريق هائل بـ11 منزلًا بقرية الطوابل بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وذلك جراء قيام مزارع بإحراق شجر الدوم بجوار منزله. وانتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، إلى مقر الحريق حيث تم الدفع بـ4 سيارات كبيرة لإطفاء الحريق، وتم وقف امتداد الحريق لباقى منازل القرية.

و إلى أهم الأخبار:

موظف يفصل رأس زوجته عن جسدها بعد طلبها الطلاق لعدم قدرته على الإنجاب بقنا

مريضة نفسيا تقتل والدتها المسنة بمركز أبنوب فى أسيوط

إحباط تهريب تمثال فرعونى أثرى داخل كرتونة "بلح" فى قطار VIP بأسوان

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى انهيار جزئى لفندق بطنطا

حريق هائل يلتهم 11 منزلاً فى سوهاج

القائم بأعمال محافظ الإسكندرية: انتهاء حصر التعويضات لـ3 آلاف و864 فلاحاً

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