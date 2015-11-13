أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

موجز المحافظات.. موظف يفصل رأس زوجته عن جسدها بعد طلبها الطلاق

Google+ Print
موجز المحافظات.. موظف يفصل رأس زوجته عن جسدها بعد طلبها الطلاق موجز المحافظات.. موظف يفصل رأس زوجته عن جسدها بعد طلبها الطلاق
نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الخميس، أبرزها أن مركز نقادة بقنا شهد جريمة بشعة بعد العثور على ربة منزل تم ذبحها وفصل رقبتها عن جسدها.

وأفادت التحريات الأولية ارتكاب الزوج للجريمة وفر هاربًا، لعدم قدرته على الإنجاب، وطلب المجنى عليها الطلاق منه عدة مرات.

وتعدت مريضة نفسياً بمركز أبنوب فى أسيوط على والدتها المسنة، المقيمة معها بذات المنزل، وهشمت رأسها حتى فارقت الحياة. تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من المقدم محسن شريت رئيس مباحث أبنوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بتعدى مريضة نفسياً على والدتها المسنة بالضرب حتى فارقت الحياة.

وأحبطت مباحث شرطة السكة الحديد بأسوان، مساء الخميس، محاولة أحد المزارعين تهريب تمثال أثرى عثر عليه داخل كرتونة معبأة بثمار البلح، فى طريقها إلى القاهرة عبر قطار الـVIP..

تلقى اللواء خالد الطوخى، مدير مباحث شرطة النقل والمواصلات، إخطاراً من العميد خالد خطارى، مفتش مباحث المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، يفيد بتمكن ضباط مباحث السكة الحديد بأسوان، برئاسة المقدم وليد بليغ، من إحباط محاولة مزارع يدعى "محمد.ج.أ" 62 سنة، ومقيم الجعافرة مركز دراو محافظة أسوان، بعد قيامه بدس تمثال فرعونى أثرى ارتفاعه 17 سنتيمترا، داخل كرتونة معبأة بثمار البلح وملفوف داخل "شاش" أسود اللون، ومحاولة تهريبه إلى تجار الآثار بالقاهرة.

وقال اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إن حادث الانهيار الجزئى لفندق شعبى "لوكاندة النيل" بجوار مسجد السيد البدوى بمدينة طنطا، أسفر عن مصرع صاحب اللوكاندة أسفل الأنقاض وإصابة 4 أشخاص، والمصابون أحمد وحيد رجب بدوى 28 سنة مقيم قرية إخناواى بخلع بالكتف والساق الأيمن، وعصام محمد عبد الفتاح 39 سنة مقيم بالقاهرة اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالأنف، عماد سمير شبانة 29 سنة مقيم بمنطقة العجيزى ومصاب رابع بحالة جيدة.

ونشب حريق هائل بـ11 منزلًا بقرية الطوابل بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وذلك جراء قيام مزارع بإحراق شجر الدوم بجوار منزله. وانتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، إلى مقر الحريق حيث تم الدفع بـ4 سيارات كبيرة لإطفاء الحريق، وتم وقف امتداد الحريق لباقى منازل القرية.

و إلى أهم الأخبار:

موظف يفصل رأس زوجته عن جسدها بعد طلبها الطلاق لعدم قدرته على الإنجاب بقنا

مريضة نفسيا تقتل والدتها المسنة بمركز أبنوب فى أسيوط

إحباط تهريب تمثال فرعونى أثرى داخل كرتونة "بلح" فى قطار VIP بأسوان

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى انهيار جزئى لفندق بطنطا

حريق هائل يلتهم 11 منزلاً فى سوهاج

القائم بأعمال محافظ الإسكندرية: انتهاء حصر التعويضات لـ3 آلاف و864 فلاحاً

أخبار متعلقة:


>موجز أخبار مصر للساعة 6.. السيسى يوجه باستكمال دراسات "المحطة النووية"

موجز أخبار مصر للساعة 1.. إصابة أمين شرطة فى هجوم إرهابى على كنيسة بالهرم

موجز الصحافة المحلية.. إنقاذ الجنيه بـ"20 قرشا"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»