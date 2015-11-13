ندوة لتوعية سيدات وشباب بئر العبد بأهمية المشاركة فى الانتخابات

نظمت اليوم الادارة المركزية بالبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة ندوة "انزل وشارك "، وعقدت بمركز بئر العبد ضمن خطة الادارة عقد ندوات بـ 29مركز شباب بشمال سيناء لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية .

وقال المحاضر بالندوة وليد فهمى إنه تم إجراء نقاش فعال بين المشاركين من الشباب والسيدات حول أهمية المشاركة المجتمعية فى الانتخابات واختيار المرشح الذى ينطبق عليه صفة المواطن المسئول والقائد لمجتمعه ويسعى لخدمة بلده بعيدا عن القبلية والعصبية، و أن يعى المرشح جيدا المشاكل المحيطة ويسعى فى حلها وتوصيل صوت أهل دائرته ولا يسعى لخدمة أقاربه ولا يغير شيئا فى المجتمع وأن الشباب كانوا يأملون أن يكون من المرشحين شخصية جديدة تمثل أحلامهم يستطيعون أن يقولوا عليه إنه خرج من رحم الثورات بفكر جديد.

كما يأمل الشباب أن يجلس المرشحون معهم ويعرضون عليهم برامجهم وما يستطيعون فعله على أرض الواقع وأن يتواصل معهم بعد حصوله على المقعد، وأن يجدوا شابا قادرا على تمثيلهم والمشاركة فى الانتخابات ، وأن يجدوا مرشحا صاحب رؤية فى مشاريع وتنمية وقادر على إحداث تغيير.