حارس السيتي وتوتنهام يفارق الحياة بعد صراع مع المرض

توفي المجري مارتون فولوب حارس المرمى السابق بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس عن عمر ناهز 32 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

> وصرحت الرئيسة التنفيذية لنادي سندرلاند مارغريت بيرني في بيان بأننا “أصبنا بحزن عميق بمجرد سماعنا خبر وفاة مارتون، لقد كان رجلا جميلا حقا، ونال حب واحترام الجميع خلال السنوات الأربع التي قضاها معنا”.

> وأضافت بيرني “إنه لأمر محزن للغاية أن نفقد أحد أفراد عائلتنا في سندرلاند، ولكن من المفجع حقا أن نخسر واحدا من اللاعبين الشباب في مثل هذه الظروف”.

> ولعب فولوب في تسعة أندية إنجليزية منذ انضمامه إلى صفوف توتنهام هوتسبير عام 2004، قادما من فريق بودايك المجري، وحقق أكثر ظهور له بالدوري الإنجليزي خلال فترة تواجده مع فريق سندرلاند بين عامي 2006 و2010.

> ولعب فولوب في أندية تشيسترفيلد وكوفنتري وليستر وستوك ومانشستر سيتي وإيبسويتش وويست بروميتش ألبيون الإنجليزية، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب المجر.

> ويعد فريق إيستيراس تريبوليس اليوناني آخر الأندية التي دافع فولوب عن ألوانها، وذلك خلال موسم 2012- 2013، قبل أن يخضع لجراحة لإزالة ورم من ذراعه.