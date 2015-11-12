«الخارجية» تمد ساعات العمل بمركز إصدار جوازات السفر

قام القطاع القنصلي (مركز الجوازات) بوزارة الخارجية وبناء على تعليمات السيد وزير الخارجية سامح شكري , وفي إطار قرب انتهاء المدة الزمنية للعمل بجوازات السفر غير المميكنة (اليدوية) , بمد فترة العمل إلى ثلاث فترات على مدار اليوم .

وصرح الوزير المفوض ماهر المهدي المشرف على المركز – في بيان نشرته الخارجية على صفحتها على موقع “فيسبوك” اليوم الخميس- بأن العمل جاري بالتنسيق مع وزارة الداخلية – وبأقصى جهد ممكن لمواجهة الطلبات الواردة والمتزايدة من جميع بعثاتنا بالخارج لاستصدار جوازات السفر المميكنة , فضلا عن الاستجابة للطلبات الطارئة من البعثات والمواطنين فى هذا الصدد, وخاصة مع قرب حلول إجازات نصف العام, وذلك بناء على توجيهات السيد الوزير لتلبية احتياجات مواطنينا فى الخارج وبما يحقق أقصى رعاية لمصالحهم وفقا لما نقلته “أ ش أ”.

وأضاف المهدي أن المركز انتهى بالفعل خلال الأسابيع الماضية من تصدير حوالي 62500 جواز سفر مصري ووثيقة سفر للأشقاء الفلسطينيين إلى 102 بعثة .

وتنتهز وزارة الخارجية المصرية هذه المناسبة لتناشد المواطنين بسرعة التوجه إلى بعثاتنا بالخارج لاستصدار جوازات السفر المميكنة خلال الفترة القادمة وقبل انتهاء المدة المحددة من جانب المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) للعمل بالجواز العادي في 24 نوفمبر الجاري .